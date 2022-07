Pieter viert Wereld Slangendag met eigen foto van slang

Pieter van Vollenhoven viert deze zaterdag dat het Wereld Slangendag is. De 83-jarige dierenvriend en man van prinses Margriet deelt op Twitter een zelfgemaakte foto van een slang.

“Het is vandaag WorldSnakeDay! Eerlijk gezegd, had ik hier nog nooit iets over gehoord. Maar ziehier mijn bijdrage met deze Ringslang!”, schrijft Van Vollenhoven bij een foto van het dier. “Even vergroten het is een mooie scherpe foto met 600 mm genomen!!”

Van Vollenhoven staat bekend om zijn liefde voor dieren en de natuur en deelt daar regelmatig wat over. Zo is hij beschermheer van de Vogelbescherming Nederland. Ook was hij tot eind 2014 voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds, het fonds voor financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland.