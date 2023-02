Plannen prinses Anne in Nieuw-Zeeland gewijzigd vanwege cycloon

Het reisschema van de Britse prinses Anne in Nieuw-Zeeland ziet er iets anders uit dan gepland. Door de gevolgen van cycloon Gabrielle, die onlangs voor veel schade in het land zorgde, vervalt een afspraak van de prinses met vertegenwoordigers van het Nieuw-Zeelandse leger.

Anne zou eigenlijk een bezoek brengen aan Linton Camp, de grootste militaire basis van Nieuw-Zeeland. Zij zou daar aanwezig zijn bij de viering van de honderdste verjaardag van de Royal New Zealand Corps of Signals, dat verantwoordelijk is voor de communicatienetwerken van het Nieuw-Zeelandse leger. Omdat militairen moeten helpen bij de herstelwerkzaamheden van de schade die Gabrielle heeft aangericht, wordt het evenement afgeschaald.

In plaats daarvan gaat de Britse prinses langs bij het National Crisis Management Centre in Wellington. Hier zal ze met personeelsleden praten die betrokken zijn bij de herstelwerkzaamheden die plaatsvinden naar aanleiding van cycloon Gabrielle.