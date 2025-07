Plaquette prinses Amalia in Madrid weg als tulpen niet bloeien

De plaquette die prinses Amalia in april onthulde in de Spaanse hoofdstad Madrid is jaarlijks maar enkele weken te zien. De plaquette wordt weggehaald zodra de tulpen in de tulpentuin waarin deze staat niet meer bloeien. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten aan het ANP, nadat een juicekanaal eerder meldde dat de gedenkplaat was verdwenen.

De Prinses van Oranje onthulde de plaquette op het Plaza de Oriente, vlak bij het koninklijk paleis. De gedenkplaat hoort bij de tulpentuin die de prinses aan de stad Madrid schonk als teken van dankbaarheid voor de tijd dat ze in de stad mocht verblijven, toen zij in Nederland te maken had met bedreigingen. Amalia woonde een jaar in Madrid.

Omdat op de plaat onder meer de tekst “geniet van de tulpen” staat, is besloten om de plaquette weg te halen zodra de tulpen zijn uitgebloeid. De gemeente Madrid plaatst de plaat weer terug zodra de tulpen weer in bloei staan. De tulpentuin is een geschenk voor vijf jaar, laat de RVD weten.

Wanneer de tulpen weer bloeien, is onder meer afhankelijk van het weer, zegt een woordvoerder van de RVD. Bij een warm voorjaar bloeien de tulpen eerder dan bij een koud voorjaar. Tulpen bloeien gemiddeld enkele weken. RTL Nieuws meldde ten tijde van de onthulling van de tuin dat ervoor gekozen is om een combinatie van vroeg- en laatbloeiers te poten, zodat de tuin zo lang mogelijk in bloei staat.