Platina jubileum koningin Elizabeth groots gevierd

Na maanden van voorbereiding gaan donderdag de grote festiviteiten van start vanwege het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth. Op de eerste dag van het lange feestweekend staat onder meer een militaire parade in Londen op het programma.

Elizabeth werd 70 jaar geleden, op 6 februari 1952, koningin na het overlijden van haar vader koning George VI. Ruim een jaar later, op 2 juni 1953, volgde in Westminster Abbey haar kroning. Daarmee werd zij koningin van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook is zij staatshoofd van twaalf landen van het Gemenebest.

Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, vinden er van donderdag tot en met zondag allerlei festiviteiten plaats. In Londen wordt het startschot gegeven met Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Queen. Zo’n 1500 militairen en 350 paarden doen er aan mee. Na afloop vliegt de Britse luchtmacht over de stad en is er de geliefde balkonscène op Buckingham Palace, met Elizabeth en een groot deel van de Britse koninklijke familie.

Door heel het Verenigd Koninkrijk en de hoofdsteden van de Gemenebestlanden zullen donderdag ook bakens worden verlicht. Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn ’s avonds te zien in een jubileumaflevering van de Britse soapserie East Enders.

In de komende dagen vinden er nog allerlei feestelijkheden plaats. Zo is er onder andere een jubileumlunch en een speciaal liveconcert bij Buckingham Palace, waar een aantal wereldsterren zullen optreden.

Of de 96-jarige vorstin persoonlijk bij een evenement aanwezig is, wordt pas op de dag zelf bekendgemaakt. Elizabeth kampt met een broze gezondheid en op het laatste moment wordt gekeken of ze fit genoeg is.