Podcast koning tweemaal genomineerd voor Podcast Award

De podcast Door de ogen van de koning, waarin Edwin Evers met koning Willem-Alexander over zijn eerste tien jaar als koning praatte, is een van de kanshebbers bij de komende editie van de Dutch Podcast Awards. De show is genomineerd in de categorieën Interview en Brandstory, is dinsdag bekendgemaakt.

In totaal zijn er dertien verschillende categorieën zoals onder meer Dagelijks, Fictie, Verhalend en Journalistiek. Uit alle categoriewinnaars kiest de vakjury vervolgens de beste podcast van Nederland. Ook is er een publieksprijs waarvoor dinsdag de stembussen zijn geopend.

De Dutch Podcast Awards zijn een initiatief van BNR Nieuwsradio en worden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. De uitreiking is op 6 november in Beeld & Geluid in Hilversum.