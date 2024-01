Podcast met koning Willem-Alexander bekroond met RadioRing

De podcast Door de ogen van de Koning heeft de RadioRing voor beste podcast gewonnen. De publieksprijs werd donderdag uitgereikt tijdens het Gouden RadioRing Gala in Hilversum.

In de tien afleveringen tellende podcast sprak radio-dj Edwin Evers met koning Willem-Alexander. In elke uitzending stond een jaar uit zijn koningschap centraal. In augustus werd bekend dat de podcast al meer dan 2,6 miljoen keer was beluisterd.

In november maakte de koninklijke podcast ook al kans bij de Dutch Podcast Awards in de categorieën Interview en Brandstory. Beide prijzen gingen echter aan de koning voorbij.

‘Out-of-body experience’

In Door de ogen van de Koning vertelde Willem-Alexander onder meer dat hij tijdens zijn inhuldiging in 2013 “een soort out-of-body experience” had. Ook stelde hij zichzelf de vragen “wat hij in hemelsnaam aan het doen was” en “wie hij dacht dat hij was”.

Andere podcasts die donderdag kans maakten op de prijs waren Geuze & Gorgels met Monica Geuze en Kaj Gorgels en Moordcast van Dionne Slagter. Ook Carine Voshaar en Edward van der Marel waren genomineerd met hun podcast Moordzaken. De laatste kanshebber was de Pantelic Podcast, over voetbalclub Ajax.