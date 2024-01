Podcast met koning Willem-Alexander maakt kans op RadioRing

De podcast Door de ogen van de Koning, waarin radio-dj Edwin Evers in gesprek gaat met koning Willem-Alexander, is genomineerd voor de RadioRing Beste Podcast. Dat heeft organisator AVROTROS vrijdagavond bekendgemaakt.

Andere podcasts die kans maken op de prijs zijn onder meer Geuze & Gorgels met Monica Geuze en Kaj Gorgels en Moordcast met Dionne Slagter. Ook Carine Voshaar en Edward van der Marel zijn genomineerd met hun podcast Moordzaken. De laatste genomineerde is de Pantelic Podcast, over de Amsterdamse voetbalclub Ajax.

In Door de ogen van de Koning blikt Willem-Alexander in gesprek met Evers terug op tien jaar koningsschap. De podcast telt tien afleveringen. In iedere aflevering staat een jaar uit het koningsschap van Willem-Alexander centraal.

Eind vorig jaar was de podcast genomineerd bij de Podcast Awards in de categorieën Interview en Brandstory. De prijzen gingen echter naar andere producties.