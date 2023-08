Podcast met Willem-Alexander al ruim 2,6 miljoen keer beluisterd

De podcast Door de ogen van de Koning is tot nu toe 2.624.165 keer beluisterd. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag desgevraagd aan het ANP weten. In de afleveringen blikte koning Willem-Alexander samen met radiopresentator Edwin Evers terug op tien jaar koningsschap.

Het genoemde aantal is volgens de RVD het totaal van de tien afleveringen op “de grote podcastplatformen” samen. De podcast was te beluisteren op onder meer Spotify, Podimo en Apple Podcast. Hoeveel unieke luisteraars het luistercijfer betreft, is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst niet aan te geven.

In de gesprekken stond sinds de eerste aflevering op 6 april wekelijks een jaar uit het koningsschap van Willem-Alexander centraal. De podcast werd in opdracht van de RVD gemaakt door Tonny Media, het productiebedrijf van onder anderen Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema. Voor het zoontje van laatstgenoemde, Muck, was iedere week een rolletje weggelegd. Hij mocht een koning een vraag stellen vanuit het perspectief van een kind.