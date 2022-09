Poetin niet naar begrafenis van koningin Elizabeth

De Russische president Vladimir Poetin is niet van plan om de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth bij te wonen. De aankondiging van het Kremlin komt opvallend genoeg nog voordat de datum voor het afscheid is bekendgemaakt.

Poetin had donderdag zijn condoleances overgebracht aan koning Charles en prees in zijn bericht diens overleden moeder. Of hij een uitnodiging voor de begrafenis zou ontvangen, is vanwege de oorlog in Oekraïne niet zeker. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke bondgenoot van de regering in Kiev.

Een woordvoerder van het Kremlin sprak vrijdag ook zijn waardering uit voor de donderdag overleden monarch. Hij zei dat het Russische volk “veel respect” heeft voor koningin Elizabeth. Over haar “wijsheid en autoriteit” verklaarde hij dat “deze kwaliteiten momenteel zeer schaars zijn op het internationale toneel”.