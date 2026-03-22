Politica vindt gezondheid Mette-Marit belangrijker dan antwoorden

De Noorse politica Kirsti Bergstø vindt dat iedereen die meer antwoorden verlangt van kroonprinses Mette-Marit over haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein geduld moet hebben. De partijleider van de groene partij SV vindt het belangrijker dat de kroonprinses, die lijdt aan een chronische longziekte, zich nu concentreert op haar gezondheid.

“Ik begrijp dat veel mensen met vragen zitten. Dat er meerdere onbeantwoorde vragen zijn. Daarom wil ik oproepen tot geduld”, zei Bergstø zondag tegen de Noorse omroep NRK bij het partijcongres van SV in Oslo. Volgens haar gaat “het hebben van zo’n ernstige ziekte op elk moment” voor.

Mette-Marit sprak vrijdag voor het eerst uitgebreid over haar contacten met Epstein. Ze lag al maanden onder vuur en kreeg kritiek omdat een inhoudelijke reactie lange tijd uitbleef.

Het interview leverde volgens critici niet alle gewenste antwoorden op. Ook vinden sommigen dat er nog steeds vragen onbeantwoord zijn.