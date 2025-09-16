Politici en gasten komen aan bij Schouwburg voor troonrede

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komen de eerste politici en gasten aan voor de troonrede van de koning. De zogeheten Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal begint om 13.00 uur. Kamerleden worden onder meer met bussen gebracht.

Behalve de leden van de Eerste en Tweede Kamer is ook de rijksministerraad aanwezig, evenals leden van de Raad van State en andere autoriteiten zoals de ministers van Staat, de hoogste ambtenaren van ministeries, voorzitters van onder meer politieke partijen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook diplomaten worden uitgenodigd. Daarnaast nodigen Kamerleden zelf gasten uit en kunnen burgers die zich hebben aangemeld, plaatsnemen op de publieke tribune.

De bijeenkomst wordt vanwege de verbouwing van het Binnenhof al enkele jaren gehouden in de schouwburg in plaats van de Ridderzaal.