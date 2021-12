Politici keuren feestje Amalia af: regels gelden voor iedereen

Verschillende politici keuren het feestje dat de Prinses van Oranje vorige week heeft gevierd in de tuin van Paleis Huis ten Bosch af. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en demissionair premier Mark Rutte erkenden woensdag dat de prinses 21 mensen had uitgenodigd, meer dan officieel is toegestaan volgens de coronarichtlijnen.

Kamerlid Eva van Esch (PvdD) vindt dat alle 18-jarigen zich aan de maatregelen moeten houden, ook prinses Amalia. “Als we uitzonderingen maken voor het koninklijk huis, kunnen al onze maatregelen overboord.”

BBB-leider Caroline van der Plas begrijpt dat Amalia haar verjaardag wilde vieren. “Maar heel veel verjaardagen worden uitgesteld.” Ze vindt de koninklijke familie “menselijk, maar niet genoeg bewust is van hun voorbeeldfunctie”. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker zegt dat voor iedereen dezelfde regels gelden.

Het is niet de eerste keer dat de Oranjes worstelen met het eerbiedigen van de corona-adviezen van het demissionaire kabinet. Eerder hield de koninklijke familie geen afstand tijdens een reis naar Griekenland en bezocht Willem-Alexander een volkswijk tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. Ook hier werd geen afstand gehouden en hoste hij mee met de feestvierders.