Politie doet onderzoek naar nieuwe feiten in zaak-Høiby

De politie in Noorwegen doet sinds vorige maand onderzoek naar nieuwe feiten in de zaak rond Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Vlak voor Kerstmis is in verband met het onderzoek een huiszoeking gedaan in zijn woning in Oslo, meldt Aftenposten.

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover het Noorse persbureau NTB dat het onderzoek nog gaande is. Inhoudelijk kan de zegsman er echter niets over kwijt. De advocaten van Høiby willen niet reageren.

Høiby wordt verdacht van verkrachting, mishandeling en bedreiging. De officier van justitie wil geen commentaar geven. “Of er een aanvullende aanklacht komt, hangt af van de uitkomst van het onderzoek, zodra dat is afgerond”, zegt Sturla Henriksbø tegen NTB.