Politie heeft Høiby nog niet verhoord over nieuwe aanklachten

Marius Borg Høiby is nog niet door de politie verhoord voor de nieuwe aanklachten die zondag tegen hem zijn ingediend. Die verhoren vinden op een later moment plaats, zei de politie woensdag tegen het Noorse persbureau NTB.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd zondag opgepakt op verdenking van mishandeling, bedreiging met een mes en het schenden van een contactverbod. Naar aanleiding daarvan werd hij voor vier weken in voorlopige hechtenis genomen. De incidenten zouden zondag hebben plaatsgevonden.

De aanklachten komen bovenop de 38 strafbare feiten waarvoor Høiby al terechtstaat. Zijn proces begon dinsdag en duurt naar verwachting zeven weken.