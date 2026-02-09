Politie kijkt naar claims dat Andrew vertrouwelijke info deelde

De politie van Thames Valley kijkt naar claims dat de voormalige Britse prins Andrew vertrouwelijke rapporten als handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk met Jeffrey Epstein heeft gedeeld. Dat schrijven verschillende Britse media, waaronder Sky News, maandag.

De jongere broer van koning Charles was tussen 2001 en 2011 speciaal handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk. Uit e-mails uit 2010 en 2011 zou blijken dat Andrew Mountbatten-Windsor vertrouwelijke informatie over zijn werk als handelsgezant met Epstein heeft gedeeld. De voormalige prins stuurde Epstein details over zijn reizen naar Singapore, Vietnam, China en Hongkong.

Mountbatten-Windsor is al jaren omstreden vanwege zijn banden met de in 2019 overleden zedendelinquent Epstein. Een van de slachtoffers van Epstein beschuldigde Andrew ervan haar te hebben misbruikt. Hij trof een schikking met de inmiddels overleden Virginia Giuffre. De voormalige prins legde eerder zijn koninklijke taken neer vanwege zijn banden met Epstein en in oktober nam Charles zijn titel af.