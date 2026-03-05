Politie onderzoekt mogelijke beïnvloeding getuige in zaak-Høiby

De Noorse politie gaat onderzoek doen naar mogelijke beïnvloeding van een getuige in het proces tegen Marius Borg Høiby. Dat schrijven verschillende Noorse media, waaronder Aftenposten.

Een vriend van Høiby werd er in de rechtszaal van beschuldigd een ex-vriendin, in Noorse media aangeduid als de Frogner-vrouw, te hebben beïnvloed over wat zij zou moeten zeggen tijdens een politieverhoor. De vriend legde vorige week een verklaring af in de rechtbank.

Advocaten van Høiby verzochten vervolgens om een onderzoek naar de zaak, wat de politie nu doet.