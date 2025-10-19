Politie onderzoekt of Andrew in 2011 info over slachtoffer zocht

De politie in Londen onderzoekt een nieuwsbericht in de Britse krant The Mail on Sunday over prins Andrew. De krant meldt dat Andrew in 2011 de politie zou hebben gevraagd om persoonlijke informatie te vinden over Virginia Giuffre, de vrouw die hem heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

Andrew zou het verzoek hebben gedaan aan leden van zijn beveiliging. Hij zou om de informatie hebben gevraagd vlak voor de eerste publicatie in de media over zijn relatie met Giuffre. Volgens The Mail on Sunday zou Andrew van zijn beveiligingsteam het bsn-nummer van Giuffre hebben gekregen en haar geboortedatum.

“We onderzoeken het verhaal in The Mail”, bevestigt de politie aan de BBC. Buckingham Palace was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Geboorterecht

Het nieuws komt daags nadat prins Andrew zijn koninklijke titels teruggaf, na een gesprek met zijn broer, koning Charles. Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn relatie met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. De prins heeft de beschuldigingen van Giuffre altijd ontkend, maar trof in 2022 wel een schikking met haar om een rechtszaak te ontlopen.

Giuffre overleed in mei op 41-jarige leeftijd door zelfdoding. Zij schreef voor haar dood een boek over de zaak, dat komende week postuum wordt uitgegeven. In dit boek deelt zij meer details over wat er volgens haar met prins Andrew is gebeurd. Zo stelt zij dat de broer van de koning zich zou hebben gedragen alsof het hebben van seks met haar “zijn geboorterecht” zou zijn.