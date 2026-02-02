Politie Oslo: nieuwe vergrijpen Høiby vonden dit weekend plaats

De nieuwe vergrijpen waar Marius Borg Høiby (29) van wordt verdacht, vonden dit weekend plaats. Dat heeft de politie van Oslo gemeld aan het Noorse nieuwsblad VG. Maandag bevestigde de politie in Noorse media dat Høiby zondag is gearresteerd en wordt verdacht van bedreiging met een mes, mishandeling en het overtreden van een contactverbod.

Dinsdag begint de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Hij wordt verdacht van tientallen vergrijpen, waaronder verkrachting. De rechtszaak duurt naar verwachting zes weken.