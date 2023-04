Politie Rotterdam al maanden bezig met voorbereiden bezoek koning

De Rotterdamse politie is al sinds oktober vorig jaar bezig met de voorbereidingen om het koninklijk bezoek aan de stad op Koningsdag in goede banen te leiden. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

“Sinds oktober zijn we bezig met een groot team aan specialisten om scenario’s voor te bereiden, personeel te plannen en af te stemmen met verschillende partners zodat wij kunnen zorgen voor een veilig verloop van dit feest,” aldus een politiewoordvoerder.

Of alle politieverloven rond Koningsdag ingetrokken zijn, wil de woordvoerder niet kwijt. “Heel veel collega’s zijn op de been die dag, dit vergt naast de rol van bewaken en beveiligen heel veel van de collega’s die zorgen voor deze ondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor en het leggen van een hele complexe puzzel wat betreft personele inzet.”

Extra druk

“Het is natuurlijk bijzonder dat de koninklijke familie in onze stad de verjaardag van de koning viert”, zegt de politie. “Het koningsbezoek is elk jaar een nationaal evenement. Dat betekent dat de stad die de koning mag ontvangen een groot aantal scenario’s tot in detail uitwerkt. Die scenario’s omvatten allerlei situaties die die dag kunnen opspelen. Wij hebben de taak om het veilige verloop van deze dag te realiseren. Heel Nederland kijkt mee; dat verandert weinig aan de voorbereidingen maar zorgt wel voor extra druk.”

Om alle scenario’s uit te werken is in Rotterdam een projectbureau ingericht. Daarin werkt de politie samen met gemeente, het Gemeentelijk Havenbedrijf en de evenementenorganisatie van Koningsdag 2023. “Vaak hebben we een adviserende rol richting die partijen. We nemen verschillende veiligheidsmaatregelen, zichtbaar en onzichtbaar. Denk aan inrijbeperkende maatregelen, collega’s op straat en extra cameratoezicht.”