Politie toont gegevens hartslagmeter vermeend slachtoffer Høiby

De politieonderzoeker die alle digitale sporen van Marius Borg Høiby en zijn vermeende verkrachtingsslachtoffer in kaart heeft gebracht, kan op basis van de gegevens niet zeggen wat zich precies heeft afgespeeld in de nacht van de vermeende verkrachting. Uit het horloge van de vrouw valt wel op te maken dat ze op een gegeven moment in diepe slaap was en dat er momenten zijn van een verhoogde hartslag.

De onderzoeker toonde volgens Noorse media woensdag in de rechtszaal in Oslo gegevens van de hartslagmeter van de vrouw en de stappenteller van Høiby. “We hebben geprobeerd een beeld of patroon van gebeurtenissen gedurende de nacht te creëren,” zei Stig Berg Larsen. “Soms hebben we gegevens die elkaar ondersteunen, maar ik ben vrij zeker dat ik niet kan zeggen wat er is gebeurd op basis van deze gegevens. Ik kan alleen beschrijven wat ze laten zien.”

Zowel Høiby als de bewuste vrouw verklaarden eerder dat ze vrijwillig meerdere keren seks met elkaar hadden in de bewuste nacht in oktober 2023 in een boothuis op de Lofoten. Tussendoor zou de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit naar een feestje in een naastgelegen appartement in het complex zijn gegaan, waar hij onder andere sterke drank dronk, een sauna nam en zwom. Høiby zou daarna de slapende vrouw hebben verkracht.

Op de telefoon van Høiby werd een groot aantal berichten gevonden die hij die nacht stuurde naar een ex, met wie het net uit was. Het zou gaan om de vrouw die in de eerste week van het proces centraal stond. Zij zou zijn verkracht op de kroonprinselijke residentie Skaugum. Høiby verklaarde woensdag dat hij de berichtjes stuurde omdat hij jaloers was. De vrouw zou toen met meerdere van zijn vrienden zijn omgegaan.