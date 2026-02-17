Politie vond beelden Høiby na tweede arrestatie

De derde week in de strafzaak tegen Marius Borg Høiby is dinsdag begonnen met een verklaring van de politieonderzoeker die alle digitale sporen van de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit in kaart heeft gebracht. In de rechtbank van Oslo vertelde Stig Berg Larsen dat er seksueel getinte video’s op de telefoon van Høiby werden gevonden na zijn tweede arrestatie in september 2024, melden Noorse media.

De beelden met daarop een van de vier vermeende verkrachtingsslachtoffers van Høiby zaten in een versleutelde app. De politie wist de vrouw begin november 2024 te identificeren en zij werd toen onmiddellijk opgeroepen voor verhoor. Op 18 november werd Høiby opnieuw gearresteerd, ditmaal op verdenking van verkrachting. De politie vermoedt dat sommige video’s laten zien dat Høiby zich aan de vrouw vergreep terwijl ze sliep.

De versleutelde app kwam vrijdag ook al ter sprake in de rechtbank. Høiby had kort nadat hij het vermeende slachtoffer zonder haar weten had gefilmd een abonnement afgesloten. De beelden waren enkel voor hemzelf bedoeld, verklaarde Høiby daarover.

Op de negende dag van het proces komt dinsdag ook opnieuw een slaapexpert aan het woord en de vader van de vrouw die op de beelden te zien is.