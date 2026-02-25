Politieagenten en journalisten voor ziekenhuis waar Harald ligt

Voor het ziekenhuis op het Spaanse eiland Tenerife waar de Noorse koning Harald ligt, is het voor de deur drukker dan normaal. Volgens de Noorse zender NRK staan er meerdere politieagenten en journalisten voor het Hospital Universitario Hospiten Sur.

Ook staan er toeristen met camera’s voor de deur, mogelijk in de hoop een glimp op te vangen van Harald. Meerdere mensen die NRK heeft gesproken, spreken de hoop uit dat het snel weer beter gaat met Harald.

Het Noorse paleis meldde dinsdag dat de 89-jarige koning op vakantie in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een infectie en uitdroging. Zijn persoonlijke arts is onderweg uit Oslo.

Het was dinsdag opvallend heet op het Canarische eiland. Vanwege de hitte werden inspannende activiteiten afgeraden, meldt NRK.