Politieke leiders bezoeken koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een reeks politieke gasten over de vloer gehad. Op Paleis Huis ten Bosch ontving hij achtereenvolgens de Tweede Kamerfractievoorzitters van Volt, JA21, Forum voor Democratie, BBB, DENK en Partij voor de Dieren.

Voor bijna alle politieke leiders was het een hernieuwde kennismaking met de koning. Laurens Dassen, Joost Eerdmans, Caroline van der Plas, Stephan van Baarle en Esther Ouwehand waren allemaal al eens op bezoek geweest bij Willem-Alexander. Alleen Lidewij de Vos van Forum had nog niet eerder een een-op-eengesprek met de koning op het paleis.

Willem-Alexander ontvangt met enige regelmaat de voorzitters van de Kamerfracties.