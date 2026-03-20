Positieve reacties op interview Mette-Marit over Epstein

In Noorwegen wordt gematigd positief gereageerd op het interview dat kroonprinses Mette-Marit samen met kroonprins Haakon gaf over haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Verschillende politici noemen het goed dat de kroonprinses vragen beantwoordde, maar zeggen ook dat het tijd kost om weer vertrouwen op te bouwen.

Onder anderen premier Jonas Gahr Støre noemde het goed dat Haakon en Mette-Marit het interview gaven. De premier zei ook te begrijpen dat zij zich in een moeilijke situatie bevinden. Hij stelde tegen Noorse media ook dat het interview laat zien dat Mette-Marit spijt heeft van haar contact met Epstein. “Ze neemt verantwoordelijkheid voor het feit dat ze zijn achtergrond niet beter heeft onderzocht.”

Politica Guri Melby, partijleider van Venstre, zegt tegen NRK dat het interview aantoont dat de kroonprinses berouw heeft. Maar zij denkt ook dat het vertrouwen in de koninklijke familie schade heeft opgelopen. “En het herstellen van vertrouwen is iets dat tijd kost.” Dat gevoel wordt gedeeld door Ine Eriksen Søreide, leider van de Noorse partij Høyre. Søreide noemt het ook positief dat Mette-Marit nu vragen heeft beantwoord over haar relatie met Epstein.

Medeleven

Volgens de KrF-leider Dag Inge Ulstein moet de kwestie benaderd worden met “genade”. Tegen NRK zegt hij dat zijn partij de monarchie waardeert. “Omdat het een belangrijke en verbindende instelling is in ons land, vooral in moeilijke tijden.” Tegelijkertijd noemt hij het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de slachtoffers van Epstein. SP-leider Trygve Slagsvold Vedum vond het een sterk interview. “Mette-Marit is de afgelopen weken erg hard aangepakt. Ik denk dat het nu tijd is dat mensen wat meer medeleven tonen”, zegt Vedum tegen VG.

In het interview ging Mette-Marit, gesteund door Haakon, uitgebreid in op haar banden met Epstein. Ze zei onder meer dat ze door hem is “gemanipuleerd en bedrogen”. De afgelopen tijd lag Mette-Marit onder vuur vanwege haar banden met Epstein en kreeg ze kritiek omdat een inhoudelijke reactie lange tijd uitbleef.