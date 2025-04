Postdienst Sint-Maarten drukt gouden zegel voor jarige Ariane

Ter ere van de achttiende verjaardag van prinses Ariane volgende week vrijdag, geeft de Postal Services Sint-Maarten een postzegel uit met haar beeltenis. De zegel is van 24-karaats goud en bevat een portret in kleur van de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De postdienst op het Caribische eiland brengt de postzegel in een gelimiteerde oplage van 180 exemplaren uit. Afgelopen december werd ter gelegenheid van de 21e verjaardag van prinses Amalia ook een gouden postzegel uitgebracht, deze verscheen in een beperkte oplage van 210 exemplaren. Op haar verjaardag op 7 december was deze al helemaal uitverkocht.

De nieuwe postzegel met Ariane is de tweede in een reeks van vijf die gewijd is aan het koninklijk gezin. De overige drie zegels verschijnen later dit jaar.