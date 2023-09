Posts Patrick J. Adams voeden speculaties over terugkeer Suits

Fans van Suits speculeren sinds dinsdagochtend volop over een eventuele terugkeer van de Amerikaanse tv-serie, de show waarin prins Harry’s vrouw Meghan haar doorbraak beleefde als actrice. Aanleiding is een drietal foto’s die haar tegenspeler Patrick J. Adams op Instagram zette.

“Let’s get serious”, schrijft de 42-jarige Adams in zijn eerste bericht bij een foto van zichzelf. Daarna deelde hij een beeld van zijn voormalige collega’s Meghan en Sarah Rafferty. “Ik mis mijn vrienden”, stelt hij vervolgens. En in de derde post: “Stuk voor stuk”, waarin hij ook beelden van onder anderen Gabriel Macht en Rick Hoffman plaatste.

Veel fans zien in de drie berichten een hint op een mogelijke terugkeer van Suits. Het advocatendrama is recentelijk weer populair bij kijkers, voornamelijk in de Verenigde Staten. Deze zomer was Suits wekenlang de meest gestreamde show in Amerika nadat het was opgenomen in de catalogus van Netflix.

Huwelijk

De negen seizoenen van Suits werden tussen 2011 en 2019 gemaakt. De serie gaat over de New Yorkse advocaat Harvey Specter (Macht) die een gok neemt door de briljante Mike Ross (Adams) aan te nemen, terwijl hij niet de juiste papieren heeft.

Meghan verliet de serie na zeven seizoenen vanwege haar huwelijk met prins Harry. In de show vertrok haar personage Rachel Zane met Ross naar Seattle om daar een nieuw advocatenkantoor te beginnen. Het betekende voor de hertogin van Sussex het einde van haar acteercarrière.