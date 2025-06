Potloodschets Charles van Highgrove naar expositie op school

Een potloodschets van de hand van koning Charles wordt binnenkort tentoongesteld naast werken van gerenommeerde kunstenaars als David Hockney en Quentin Blake. Volgens The Telegraph gaat het om een schets van Highgrove, het familiehuis van de Britse koning en koningin in Gloucestershire.

De tekening heet Highgrove from the Thyme Walk en was bedoeld om later met waterverf in te kleuren. De koning heeft over het hele papier aantekeningen gekrabbeld over waar hij lichte en donkere kleuren wilde gebruiken.

De schets wordt onderdeel van een tentoonstelling ter ere van het 25-jarig bestaan van de Royal Drawing School, die mede door Charles in 2000 werd opgericht. De expositie heet The Power of Drawing en bevat werken van vijftig gerenommeerde kunstenaars en oud-leerlingen van de school.