Premier Australië steunt schrappen Andrew uit lijn troonopvolging

De Australische premier Anthony Albanese is er voorstander van om Andrew Mountbatten-Windsor te schrappen uit de koninklijke lijn van troonopvolging. Dat heeft Albanese in een brief aan de Britse premier Keir Starmer geschreven.

In de brief zegt Albanese dat zijn regering zou instemmen met elk voorstel om Mountbatten-Windsor uit de lijn van opvolging te schrappen. “Ik ben het met Zijne Majesteit eens dat de wet nu zijn beloop moet hebben en dat er een volledig, eerlijk en gedegen onderzoek moet komen. Dit zijn ernstige beschuldigingen en Australiërs nemen ze serieus”, aldus Albanese.

Mountbatten-Windsor werd vorige week nog gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbare functie. De voormalige prins is al jaren in opspraak om zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zou toen hij handelsgezant was vertrouwelijke informatie aan Epstein hebben doorgespeeld.

De jongere broer van koning Charles verloor afgelopen oktober zijn titel, maar is nog steeds achtste in de lijn van troonopvolging. De Britse overheid overwoog al een wet om hem uit de lijn van troonopvolging te verwijderen. Voor wijzigingen in de troonopvolging is het vereist dat andere landen waar Charles staatshoofd is, waaronder dus Australië, akkoord gaan.