Premier League schrapt duels na overlijden koningin Elizabeth

De voetbalwedstrijden in de Engelse voetbalcompetitie gaan dit weekeinde niet door. De Premier League besloot alle duels uit te stellen na het overlijden van koningin Elizabeth.

“Om haar buitengewone leven en bijdrage aan de natie te eren, en als teken van respect, worden alle Premier League-wedstrijden van dit weekend uitgesteld, inclusief de wedstrijd op maandagavond”, meldt de Premier League. “Verdere updates over de duels in de Premier League tijdens de periode van rouw zullen op een later moment worden verstrekt.”