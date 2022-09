Premier Nieuw-Zeeland brengt bezoek aan kist Elizabeth

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft in Westminster Hall afscheid genomen bij de kist van de Britse koningin Elizabeth, als een van de eerste buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Ardern is voor de begrafenis van maandag naar Londen afgereisd. Op beelden is te zien dat ze vrijdagmiddag met de Nieuw-Zeelandse delegatie in Westminster Hall een moment van stilte hield bij de kist van de overleden vorstin. Ook maakte ze een buiging.

Nieuw-Zeeland is al decennia onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse vorst is er nog wel steeds het staatshoofd. Koning Charles werd vorig weekend officieel uitgeroepen tot de monarch van Nieuw-Zeeland.