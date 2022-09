Premier Noord-Ierland: Elizabeth bron van kracht en inspiratie

Koningin Elizabeth was “het fundament van onze natie” en een “constante bron van kracht en inspiratie”, meldde de demissionaire Noord-Ierse premier Paul Givan. Hij is lid van de pro-Britse partij DUP. Die wil dat Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijft.

Givan prijst het “leven gewijd aan publieke dienstbaarheid” van de koningin, die donderdag overleed. Hij voegt eraan toe: “Onze harten zijn zwaar, maar we zullen altijd dankbaar zijn dat we in de gouden tijd van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II hebben geleefd”.

Givan leidt Noord-Ierland samen met de demissionaire vicepremier Michelle O’Neill. Zij vertegenwoordigt de republikeinse partij Sinn Féin, die wil dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland. O’Neill laat in een reactie weten: “De Britse bevolking zal haar leiderschap als vorstin missen. Ik wil het diepe verdriet erkennen van onze pro-Britse buren, die haar verlies diep voelen. Ik ben dankbaar voor haar bijdrage aan vrede en verzoening tussen onze twee eilanden.”