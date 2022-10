Premier Rutte: zeer bezorgd over nieuws van bedreiging Amalia

“Ik vind het voor haar heel erg en ik ben er uiteraard ook zeer bezorgd over”, zegt minister-president Mark Rutte in een reactie op de zware bedreigingen aan het adres van prinses Amalia. Zij kan het huis niet meer uit vanwege dit gevaar, maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag bekend.

Rutte noemt het “natuurlijk vreselijk nieuws en ook heel heftig, in de eerste plaats voor haar zelf”. Hij kan verder niks zeggen over de bedreigingen of de veiligheidsmaatregelen. “Dat maakt mensen die kwaad van zins zijn te geïnformeerd”, aldus de premier. Alle betrokken instanties doen volgens hem hun uiterste best om te zorgen dat de prinses veilig is.

Dat het in ons land nodig is om een prinses zo zwaar te beveiligen vindt Rutte “een slechte zaak”.