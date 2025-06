Premier Schoof naar koning om ontslag van kabinet aan te bieden

Premier Dick Schoof gaat naar koning Willem-Alexander om het ontslag van het kabinet aan te bieden, zei hij na afloop van een extra ingelaste ministerraad. Dat gebeurt op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

De val van het kabinet was niet meer af te wenden nadat PVV-leider Geert Wilders zich dinsdagochtend had teruggetrokken uit de coalitie met VVD, NSC en BBB. Hij wilde dat er nieuwe asielmaatregelen zouden worden getroffen en vond dat hij daar niet genoeg steun voor kreeg. Zijn coalitiegenoten spraken dat tegen en toonden zich verontwaardigd over zijn besluit. De PVV was de grootste van de vier coalitiepartijen.

Zoals gebruikelijk gaat een demissionair kabinet verder om de lopende zaken af te wikkelen, totdat er een nieuw kabinet aantreedt, nadat er landelijke verkiezingen zijn gehouden. Hoe dat tijdelijke kabinet er zonder PVV-bewindspersonen uit komt te zien, is nog niet bekend.