Premier verdedigt politiewet na arrestatie betogers tegen Charles

De Britse premier Rishi Sunak heeft een omstreden politiewet verdedigd nadat commotie was ontstaan over aanhoudingen bij de kroning van Charles. De politie zag zich genoodzaakt daar excuses voor aan te bieden en dat leidde tot nieuwe discussie over de zogeheten ‘Public Order Act’.

Agenten hadden voorafgaand aan de kroning van Charles zes betogers tegen de monarchie opgepakt, onder wie leider Graham Smith van actiegroep Republic. De politie zei later te “betreuren” dat de zes niet de kans hadden gekregen om te demonstreren.

In Britse media klinkt inmiddels kritiek op de nieuwe wetgeving die politie meer middelen moet geven om betogers aan te pakken. Zo kunnen mensen worden aangehouden als ze materieel hebben meegenomen waarmee ze zichzelf kunnen vastmaken aan gebouwen, straatmeubilair of elkaar. Ook Smith zou op die grond zijn opgepakt.

Arme agenten

De wetgeving is volgens Britse media versneld ingevoerd in aanloop naar de kroning van Charles. Voormalig politiechef Peter Fahy klaagde volgens de BBC dat “arme agenten” maar een “paar dagen” hadden om zich in te lezen op de nieuwe regels. Oud-minister David Davis, een partijgenoot van Sunak, zei dat delen van de wet te vaag zijn geformuleerd.

In de wet staat onder meer dat betogers 12 maanden cel kunnen krijgen voor hinderlijke acties bij “cruciale infrastructuur”, zoals wegen en spoorwegen. Betogers die zich vastmaken aan een gebouw riskeren een half jaar gevangenisstraf. Agenten hebben ook meer bevoegdheden om te controleren of betogers secondelijm bij zich hebben.

Premier Sunak benadrukte dat hij de politie de middelen wil geven om ernstige verstoringen van het openbaar leven te voorkomen. Hij zei ook dat het ongepast zou zijn als hij zich persoonlijk zou bemoeien met besluiten van de politie. Die moet volgens de conservatieve leider onafhankelijk van de regering opereren.