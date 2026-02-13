Premier wacht koning Frederik op bij aankomst in Groenland

Koning Frederik van Denemarken wordt opgewacht door de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen als hij woensdag in Groenland aankomt. Dat blijkt uit het voorlopige programma dat het Deense hof vrijdag heeft onthuld.

Nielsen zal Frederik samen met Kim Kielsen, voorzitter van het Groenlandse parlement Inatsisartut, welkom heten. De koning blijft na aankomst de hele dag in hoofdstad Nuuk. Op donderdag brengt Frederik een bezoek aan Maniitsoq, gelegen aan de westkust van Groenland, ongeveer 140 kilometer ten noorden van Nuuk. De koning vertrekt de volgende dag weer naar Denemarken.

Het bezoek aan Groenland wordt Frederiks eerste sinds het land in het nieuws kwam door de wens van de Amerikaanse president Donald Trump om het eiland onder Amerikaanse controle te brengen. Groenland is onderdeel van het Deense koninkrijk. De koning was er vorig jaar april voor het laatst.

Eind januari gaf Frederik tijdens het staatsbezoek aan Litouwen aan dat de kwestie hem bezighield en dat het hem erg raakte “wat er de afgelopen weken in Groenland” gebeurde.