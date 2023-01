Presentatrice Gayle King: William en Charles woedend om Reserve

Koning Charles en prins William zouden woedend zijn om het nieuwe boek van prins Harry, Reserve. Volgens Gayle King, een goede vriendin van Harry en Meghan, zijn de koning en de prins niet blij met Harry.

Gayle, tv-presentator en tevens goede vriendin van Oprah Winfrey, vertelde in haar radioshow Gayle King In The House over de “grillige” band. Als Harry en Meghan uitgenodigd worden voor de kroning van koning Charles op 6 mei, dan staat ze een “koude bijeenkomst” te wachten, zo denkt King.

In zijn boek Reserve doet prins Harry een boekje open over de Britse koninklijke familie en de moeilijke band die hij met zijn familie heeft. Volgens Gayle heeft dat voor een “grote breuk” gezorgd, maar ze hoopt dat het snel weer goedkomt. “Op dit moment zijn ze extreem boos op hem. Ik hoop dat er een verzoening komt.”