President Biden ‘vereerd’ om koning Charles te ontmoeten

De Amerikaanse president Joe Biden blikt maandagavond trots terug op zijn ontmoeting met de Britse koning Charles eerder op de dag. Biden deelt op Twitter een foto van hem en de vorst.

“Het was een eer om Zijne Majesteit vanmorgen te ontmoeten voor een brede discussie over de wereldwijde uitdagingen voor onze naties”, schrijft Biden erbij. De foto werd gemaakt in Windsor Castle.

Biden werd maandag door Charles welkom geheten op de binnenplaats van Windsor Castle. Daar werd het Amerikaanse volkslied gespeeld en inspecteerden Biden en Charles de erewacht. Aansluitend gingen zij naar binnen waar ze samen thee dronken en toonde Charles een aantal voorwerpen uit de koninklijke collectie die te maken hadden met de Verenigde Staten. Daarna spraken zij met vertegenwoordigers van het Climate Finance Mobilisation Forum, die de koning en de president bijpraatten over de klimaatactie die in hun ogen ondernomen moet worden.