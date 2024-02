De Amerikaanse president Joe Biden zegt bezorgd te zijn over de diagnose dat de Britse koning Charles kanker heeft. In een eerste persoonlijke reactie op het nieuws kondigde hij aan dat hij de monarch gaat bellen.

Kort daarvoor had een woordvoerder van de regering in Washington al over “ongelooflijk triest nieuws” gesproken: “Onze gedachten zijn bij de koning en zijn familie.”