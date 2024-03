President Mexico ontvangt Zweedse koningspaar

De president van Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, heeft dinsdag het Zweedse koningspaar ontvangen in Mexico. In het Nationale Paleis in Mexico City organiseerde de president een receptie om de driedaagse reis van koning Carl Gustav en koningin Silvia af te trappen.

Het koppel bezoekt Zweden met een delegatie van zo’n dertig Zweedse bedrijven. Het Zweedse bedrijfsleven en Mexico hebben al meer dan een eeuw een goede relatie, aldus een verklaring van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Mexico is de vijftiende economie van de wereld.

De bedoeling van de reis is om de banden verder aan te halen en de economische relatie te versterken. De focus van Carl Gustav en Silvia ligt op de “politieke banden, innovatie, de groene transitie, digitalisering en handel.”