President Montenegro nodigt Felipe uit om land te bezoeken

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag de president van Montenegro ontmoet. De vorst ontving Jakov Milatović op het Zarzuelapaleis in Madrid. De president was onder meer in het land voor een conferentie van de Verenigde Naties in Sevilla.

De president sprak in een bericht op X van een “historische ontmoeting”. “Ik dankte de koning voor de krachtige steun van Spanje aan ons doel om Montenegro in 2028 lid te laten worden van de EU”, schreef Milatović. De president stelde verder dat hij de koning heeft uitgenodigd om Montenegro te bezoeken, “wat onze vriendschap verder zal versterken”.