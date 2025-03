President Ruto noemt koning Willem-Alexander ‘mijn goede vriend’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond de Keniaanse president William Ruto en zijn vrouw Rachel Ruto in Nairobi ontvangen voor de zogenoemde contraprestatie. Ruto groette de Nederlandse koning met een grote glimlach. “Mijn goede vriend”, zei Ruto bij het schudden van de hand van de koning.

De koning reageerde minder uitgesproken, maar zei wel dat het goed was om Ruto weer te zien. Daarna poseerden de vier op de loper bij het JW Marriott in Nairobi. De koning droeg voor de gelegenheid een smoking. Máxima droeg een lange, bruine avondjurk.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds dinsdag op staatsbezoek in Kenia. Bij een staatsbezoek brengt het koningspaar traditiegetrouw een zogenoemde contraprestatie mee: een culturele voorstelling om het bezochte land te bedanken voor de gastvrijheid. Dit jaar is dat muziekgroep Fuse. Zij brengen een muziekprogramma mee met een mix van klassiek, jazz en bigband.

Sinds het aantreden van president William Ruto in 2022 is er veel onrust in Kenia. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen Kenianen ontvoerd en omgekomen. Fuse-violiste Julia Philippens liet eerder aan het ANP weten dat zij en de andere muzikanten “er vertrouwen in hebben dat mensen die er verstand van hebben, het besluit om dit bezoek door te laten gaan met de juiste intentie hebben genomen. De toekomst zal uitwijzen of het de juiste keuze is geweest.”