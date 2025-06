President Trump slaapt op Paleis Huis ten Bosch

De Amerikaanse president Donald Trump slaapt dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Koning Willem-Alexander heeft hem aangeboden te overnachten, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Het Witte Huis meldde eerder al dat Trump woensdag met de koning zal ontbijten.

Trump arriveert dinsdag om 19.00 uur in Nederland voor de NAVO-top. Kort na zijn aankomst, om 19.45 uur, staat volgens de officiële planning een ontmoeting met het Nederlandse koningspaar gepland. Trump heeft woensdagochtend een fotomoment en ontbijt met het koningspaar op de planning staan.

Trump komt dus niet naar hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar eerder wel van werd uitgegaan. Rondom het hotel zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen en dinsdag hangen er voor het hotel Amerikaanse vlaggen. Een woordvoerster van Huis ter Duin wil niet reageren op het nieuws. “We doen geen uitspraken over welke gasten wel of niet bij ons verblijven.”