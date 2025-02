Preventie is favoriete woord van Letizia in strijd tegen kanker

De Spaanse koningin Letizia vindt preventie een essentieel onderdeel in de strijd tegen kanker. Het is haar favoriete woord, zo zei de echtgenote van koning Felipe dinsdag tijdens een evenement rond Wereldkankerdag in Madrid.

Tijdens een toespraak vertelde Letizia dat kanker in ieders leven voorkomt. “Één op de twee mannen en één op de drie vrouwen zal in de loop van zijn of haar leven kanker krijgen. Het is dus in ieders belang dat de overlevingskans bij diagnose zo hoog mogelijk is en dat het aantal gevallen afneemt”, vervolgde ze.

Volgens de koningin besteedt de Asociación Española contra el Cáncer (Spaanse Vereniging tegen Kanker) veel tijd en moeite aan preventie. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van tabak, elektronische sigaretten en vapes terug te dringen.

Letizia deed haar toespraak, zoals wel vaker, uit haar hoofd. Door haar speeches niet uit te printen draagt ze een steentje bij aan het milieu, meldt het blad Vanitatis.