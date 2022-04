Preventief fouilleren tijdens bezoek koninklijk paar Maastricht

Tijdens het bezoek van het koninklijk paar aan Maastricht volgende week woensdag wordt de binnenstad van Maastricht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag dan preventief fouilleren. Ook is er extra cameratoezicht en wordt een noodverordening van kracht. Dat schrijft burgemeester Annemarie Penn vrijdag aan de gemeenteraad.

De maatregelen gelden de hele dag, 24 uur lang. In verband met het koninklijke bezoek wordt het cameratoezicht uitgebreid. Dat bestaat al voor het MVV-stadion en de binnenstad. Maar een deel van het programma vindt plaats buiten deze gebieden. Om die reden staan ook daar camera’s. De camera’s zijn afgelopen dinsdag al geplaatst en worden weggehaald op 29 april.

Het afkondigen van een noodverordening acht de burgemeester noodzakelijk om waar nodig meer bevoegdheden te hebben op het gebied van openbare orde en veiligheid. “De veiligheid van de leden van de koninklijke familie en het publiek staan op deze dag centraal”, aldus de burgemeester.

Tijdens Koningsdag staan in Maastricht 1200 agenten paraat om de veiligheid te waarborgen. De politie is deels zichtbaar, deels niet zichtbaar aanwezig. De gemeente laat weten dat langs de route van het koninklijk paar plaats is voor tussen de 25.000 en 35.000 toeschouwers. Het koninklijke paar begint zijn tocht door de stad woensdagochtend om 11.00 uur. Het programma duurt tot 13.00 uur.