Prima weer als prinses Beatrix aankomt op Aruba

Het is prima weer als prinses Beatrix donderdagmiddag aankomt op Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, de naar haar vernoemde luchthaven van Aruba. Het is dan een graad of 33, laat Weeronline weten.

De luchtvochtigheid op Aruba is hoog, maar het blijft tijdens het bezoek van Beatrix zeer waarschijnlijk droog. In het weekend zijn er mogelijk wel buien. Op Aruba gaat het dan altijd om kortdurende buien, waardoor het op een dag met regen verreweg het grootste deel van de tijd toch droog is.

De middagtemperatuur ligt zowel op donderdag als op vrijdag rond de 33 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Maar bij temperaturen van boven de 30 graden is zo’n stevig windje juist aangenaam.

Beatrix en haar gevolg moeten wel rekening houden met de zonkracht. Die is midden op de dag UV-Index 11 en dat betekent dat je heel snel kunt verbranden als je de huid niet beschermt.