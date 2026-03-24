Prime Video maakt serie over liefdesverhaal Carl Gustaf en Silvia

Prime Video gaat een dramaserie maken over het liefdesverhaal tussen koningin Silvia en koning Carl Gustaf van Zweden. De serie heeft als voorlopige titel Queen Silvia gekregen. Het verhaal begint tijdens de Olympische Spelen in München van 1972, toen het tweetal elkaar ontmoette.

De Zweedse acteur Edwin Endre is gecast als Carl Gustaf. De Duitse actrice Alicia von Rittberg (32) gaat de rol van de van oorsprong Duitse Silvia spelen. Queen Silvia wordt geregisseerd door de Portugees Miguel Alexandre. Het is nog niet bekend wanneer de serie in première gaat.

Koning Carl Gustaf ontmoette Silvia Sommerlath toen zij als gastvrouw en vertaalster bij de Spelen werkte. Ze trouwden in 1976 en vieren dit jaar dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Ze trakteren de Zweden onder meer op een aantal concerten.

Prime Video maakte eerder al de serie Harald & Sonja, over de Noorse koning Harald en koningin Sonja.