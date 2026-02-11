Prins Abdul Mateen maakt naam pasgeboren dochter bekend

De Bruneise prins Abdul Mateen en prinses Anisha hebben de naam van hun pasgeboren dochter bekendgemaakt. Het meisje, dat zondag ter wereld kwam, luistert naar de naam Zahra Mariam. Op Instagram delen de kersverse ouders een foto waarop ze Zahra in hun armen houden.

In het bericht bedankt het paar ook het zorgpersoneel van het privéziekenhuis Jerudong Park Medical Centre (JPMC). “Anisha en ik zijn het geweldige team van JPMC enorm dankbaar voor hun uitzonderlijke zorg en steun, en we zijn iedereen heel dankbaar voor de lieve wensen”, schrijft de prins. Onder de foto stromen duizenden felicitaties binnen, onder andere van Edoardo Mapelli Mozzi. “Gefeliciteerd Mateen and Anisha”, reageert de echtgenoot van de Britse prinses Beatrice met een rood hartje.

Prins Abdul Mateen is het tiende kind en de vierde zoon van Hassanal Bolkiah, de sultan van Brunei. De 34-jarige prins vergezelde zijn vader tijdens internationale momenten zoals de kroning van koning Charles en het huwelijk van kroonprins Hoessein en kroonprinses Rajwa van Jordanië. In oktober vorig jaar maakten Abdul Mateen en Anisha bekend hun eerste kind te verwachten.