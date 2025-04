Prins Albert aanwezig bij herdenking van zangeres Joséphine Baker

Prins Albert van Monaco heeft een plechtigheid bijgewoond ter nagedachtenis aan Joséphine Baker. Het is zaterdag vijftig jaar geleden dat de Franse zangeres op 68-jarige leeftijd overleed.

De plechtigheid vond plaats op de begraafplaats van Monaco. Nadat het Amerikaanse, Franse en Monegaskische volkslied hadden geklonken, legde Albert een bloemenkrans op het graf van Baker. De Française was naast zangeres ook kunstenares, verzetsstrijdster en burgerrechtenactiviste. Sopraan Nathalie Nicaud bracht een ode aan Baker door enkele liedjes van haar te zingen.

Baker werd in de Verenigde Staten geboren en vestigde zich, na eerdere bezoeken, in 1936 definitief in Frankrijk. De laatste jaren van haar leven bracht ze in Monaco door, waar haar goede vriendin Grace Kelly woonde. Zij was de vrouw van prins Reinier III van Monaco.