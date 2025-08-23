Prins Albert aanwezig in Turijn bij start van La Vuelta in Italië

Prins Albert van Monaco was zaterdag aanwezig bij de start van de Ronde van Spanje, La Vuelta, die voor het eerst in Italië begon. De eerste etappe startte in het hart van Piëmont, in Turijn, en voert de renners naar Novara.

Op beelden die het Monegaskische hof op Instagram deelt, is onder meer te zien hoe Albert samen met onder anderen de president van de regio Piëmont, Alberto Cirio, een lint doorknipt en applaudisseert. Ook burgemeester Fabio Giulivi van de gemeente Venaria Reale was bij het officiële moment aanwezig.

Volgend jaar heeft Monaco de eer om op zaterdag 22 augustus de start van La Vuelta te organiseren.