Prins Albert bij benoeming Monaco als sporthoofdstad

De Monegaskische prins Albert heeft dinsdag de benoeming van Monaco tot Wereldhoofdstad van de Sport voorgezeten. De ceremonie vond plaats in het prinselijk paleis van Monaco.

In 2024 was de Bulgaarse stad Sofia de Wereldhoofdstad van de Sport. Dit jaar is dat Monaco. Tijdens de ceremonie werd ook symbolisch een vlag overgedragen. Daarbij was onder anderen Gian Francesco Lupatelli, voorzitter en oprichter van de Vereniging van Europese Sporthoofdsteden (ACES), aanwezig.

Monaco is door ACES als sporthoofdstad gekozen voor de toewijding aan “het ondersteunen van atleten en de beoefening van sport op alle niveaus”. In december vorig jaar viel de keuze al op Monaco. Na de ceremonie is de stad nu officieel Wereldhoofdstad van de Sport.